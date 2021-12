Ibrahimovic da Papa Francesco, che incontro: “Peace and love”

L’incontro che non ti aspetti. Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco: “Peace and love” ha scritto sui social l’attaccante del Milan a corredo della foto. Grande entusiasmo da parte dei tifosi rossoneri, che ironicamente hanno a più riprese commentato così: “Da un lato il Papa, dall’altro Dio”. Chissà che una chiacchierata così importante non lo carichi ancora di più in vista del prossimo match che attende la squadra di Pioli. Domenica sera, a San Siro, la super sfida ad alta quota contro il Napoli di Spalletti. E Zlatan sarà sicuramente uno dei protagonisti più attesi.