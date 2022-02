Ibrahimovic vede il rientro: "Voi dormite, io lavoro"

Stefano Pioli non ha voluto alibi al termine della partita contro la Salernitana, terminata con il deludente risultato di 2-2. Tuttavia, l'assenza di Zlatan Ibrahimovic sta iniziando a farsi sentire nella manovra offensiva del Milan, più ancora che nel numero di gol segnati dalla squadra, che ha conservato la testa della classifica grazie all'inattesa sconfitta interna dell'Inter contro il Sassuolo.

Il Milan aspetta Zlatan Ibrahimovic Nelle quattro partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia che lo svedese ha dovuto saltare a causa dell'infortunio al tendine d'Achille rimediato il 23 gennaio contro la Juventus il Milan non ha mai perso e ha sempre trovato la via del gol, realizzando ben nove reti, quattro delle quali proprio in Coppa Italia contro la Lazio. Eppure, ora che la vena realizzativa di Olivier Giroud pare essersi inceppata, almeno nelle ultime due partite contro Sampdoria e Salernitana, i tifosi del Milan attendono con ansia il ritorno in campo di Ibrahimovic, che può risultare determinante anche a livello di leadership durante le partite.

Ibrahimovic ha fretta di rientrare: l'allenamento in notturna Così, all'indomani della gara dell'"Arechi", Zlatan ha pensato di dare fiducia al popolo rossonero, attraverso un post ad effetto, in pieno Ibra-style. Su Instagram il numero 11 del Milan ha postato un video che lo ritrae allenarsi su un campo non identificato, ma in piena notte, o comunque quando il buio era già calato da tempo. Emblematico anche il commento posto a didascalia: "You sleep. I work", con tanto di sottofondo musicale ad hoc, ideale per far crescere l'attesa dei tifosi.