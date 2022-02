Djokovic ringrazia Ibrahimovic: “Tifo per il Milan”

Durante il pasticcio australiano di Melbourne, Zlatan Ibrahimovic aveva fatto sentire la sua voce in difesa di Novak Djokovic. Aveva detto: “Non è giusto doversi vaccinare per lavorare”. Ora che il tennista torna in campo, contro l'italiano Musetti, è tempo di ringraziare: “Grazie a Ibra per il sostegno”. Tra Djokovic e il Milan c'è amore, e non da oggi. Nole non ha mai fatto mistero di tifare per la squadra rossonera.