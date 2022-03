Milan-Inter, è febbre derby in Coppa Italia: San Siro verso l'esaurito

Il momento in campionato non è felice per nessuna delle due squadre, sebbene il Milan occupi il primo posto insieme al Napoli e l’Inter insegua solo a due punti di distanza, ma l’attesa per la semifinale di andata di Coppa Italia è altissima presso entrambe le tifoserie e a confermarlo è la prevendita dei biglietti per la sfida di San Siro, in casa del Milan, in programma martedì 1° marzo alle ore 21.

Milan-Inter, il derby torna dopo appena 38 giorni Così mentre è tornata d’attualità l’ipotesi che le due società possano scegliere di costruire fuori Milano lo stadio del futuro, il “Meazza” sembra destinato a un colpo d’occhio d’altri tempi per il terzo derby della stagione, a distanza di poco più di un mese dall’ultimo, quello del 22 gennaio vinto in rimonta dal Milan grazie a una doppietta di Olivier Giroud. Coppa Italia, San Siro verso l'esaurito Come ha comunicato la stessa società rossonera, infatti, per la sfida di martedì sono già stati venduti 50.000 biglietti sui 56.000 disponibili visto che la capienza consentita sarà del 75%, come da ordinanza governativa causata dall’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus, in attesa di un possibile ritorno al 100% nell’ultima parte della stagione. Gli ultimi biglietti resteranno in vendita fino ad esaurimento posti nella fase di vendita libera, iniziata alle 10 di venerdì 18 febbraio.