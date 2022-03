È il Milan di Giroud: "Siamo ambiziosi. Ibrahimovic? Io sono il 'Grande Fratello'..."

Dopo un mese di digiuno Olivier Giroud torna al gol e a trascinare il Milan . Il centravanti francese non sarà un super bomber, ma si sta specializzando nelle reti pesanti. La doppietta all’ Inter nel derby e il gol al Napoli valgono quattro punti che fanno del Milan la favorita per lo scudetto.

Il numero 9 del Milan è raggiante ai microfoni di ‘Dazn’ nell’intervista rilasciata nel suo già buon italiano: “Non era una partita decisiva, ma molto importante. Abbiamo vinto contro una rivale per lo scudetto, iniziando la partita molto bene con grande energia e motivazione. Penso sia un successo meritato anche se avremmo potuto fare meglio in alcuni contrattacchi”.

Olivier Giroud "riaccoglie" Ibrahimovic

Nei minuti finali al "Maradona" si è rivisto Zlatan Ibrahimovic, che ora reclamerà il posto da titolare. Giroud dribbla l'argomento...: “Cerco di farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e a fare il mio lavoro in area. Chi gioca adesso che torna Ibrahimovic? Non voglio pensare a questo. Il mio lavoro è anche quello di essere un 'Grande Fratello' per i giovani e per tutto lo spogliatoio. Siamo un bel gruppo".