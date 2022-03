Milan, Giroud può essere l'uomo dello scudetto

MILANO - Se a qualcuno fosse sfuggito, il motivo per cui il Milan votato ai giovani ha optato per affidare l'attacco a due veterano come Zlatan Ibrahimovic ed Oliver Giroud è stato spiegato alla perfezione dalla sfida di domenica sera al Maradona di Napoli. Il francese ha segnato il gol che ha deciso lo scontro diretto tra due pretendenti allo scudetto, prendendosi la squadra sulle spalle come sanno fare i grandi bomber nel momento cruciale. Era già accaduto nel derby con l'Inter ed è successo di nuovo contro i partenopei, regalando al Milan 6 punti d'oro nella corsa verso il tricolore. D'altronde si parla del secondo marcatore della storia della Nazionale francese, un attaccante Campione del Mondo nel 2018: il pedigree di Giroud non è da sottovalutare, come troppo spesso invece accade. Anche nelle dichiarazioni il numero 9 rossonero, che finalmente pare abbia sconfitto la maledizione che ha colpito tutti i prcedenti proprietari del simbolo che fu di Pippo Inzaghi, si dimostra un leader: "Sono 3 punti che valgono tanto - ha sottolineato al termine della sfida di Napoli - perché era una partita contro un rivale per lo scudetto, non era decisiva ma molto importante. Siamo rimasti concentrati fino alla fine, penso che sia una vittoria meritata. I miei gol decisivi? Cerco di fare il mio lavoro, in area provo di essere al posto giusto nel momento giusto. Lo scudetto? Certo siamo qui, siamo 3 squadre in 3 punti, siamo in corsa e siamo ambiziosi".