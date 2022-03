Lazio, Immobile contro Lewandowski: nuovo duello per la Scarpa d’Oro

ROMA - Una Scarpa d’Oro in bacheca, un’altra da sognare. Ciro Immobile è terzo nella speciale classifica dei migliori attaccanti d’Europa. Il prestigioso trofeo lo ha già vinto nel 2020 (36 reti) battendo Robert Lewandowski. Il duello è ancora con il bomber polacco, vero extraterrestre in area. Lewa implacabile anche in Champions: tripletta in 23 minuti contro il Salisburgo . Viaggia ad una media incredibile.

Immobile sfida Lewandowski

L’attaccante della Lazio è momentaneamente terzo nella classifica della Scarpa d’Oro (a pari merito con Schick, Benzema e Vlahovic) con 20 reti in campionato e 40 punti. Al secondo posto c’è Omoijuanfo, goleador della Stella Rossa, con 31 gol e 45,6 punti. Al primo posto Lewandowski forte di 28 marcature e ben 56 punti. Implacabile sotto porta, la sua stagione è super: 35 presenze totali e 42 reti. Sono 28 in 25 presenze in Bundesliga (un gol ogni 78’). Missione ardua quella di Immobile che cerca il bis della Scarpa d’Oro, impresa che non è mai riuscita a nessun italiano. Dieci partite a disposizione per tentare la scalata e diventare, ancora una volta, leggenda.