Giroud: “Ho vinto tanto, manca lo scudetto. Ibra il mio idolo da ragazzo”

Olivier Giroud è il bomber del Milan in testa alla classifica. Attira gli interessi mediatici, come nel caso di Europe1 che ha voluto sviscerare tanti temi con l'attaccante francese, l'uomo dei gol decisivi nelle sfide scudetto. Il ragazzo che non sta facendo rimpiangere Zlatan Ibrahimovic .

Giroud: “A Froge prendevo la palla e affinavo il mio sinistro”

Nato in un villaggio, da lì è partita l'avventura nel mondo del calcio di Giroud: “Froges è il mio villaggio, è dove tutto è iniziato prima di andare a Grenoble. Ho tutti i miei amici e buona parte della mia famiglia che vivono ancora nella regione di Grenoble. Ho preso la mia prima licenza lì, ho frequentato tutti i miei corsi fino a quando avevo 12 anni. Ho un ricordo indelebile. Prendevo la palla dopo la scuola e andavo a colpire un muro. Ho lavorato sulla mia tecnica e il mio piede sinistro su questo muro e quando non era una palla, prendevo una pallina da tennis e la tiravo sulla porta d'ingresso. Riesco ancora a sentire mio padre che mi dice 'ma non sei stufo?' Qui è dove tutto è iniziato, questa è casa mia".

Giroud: “Al Montpellier campione e capocannoniere”

L'esordio: “Dopo il titolo di capocannoniere con il Tours, ho avuto l'opportunità di attraversare la Manica, al Celtic Glasgow. Ma volevo lasciare una traccia in Ligue 1. Ho ricevuto questa telefonata da Loulou (Louis Nicollin, presidente del Montpellier dal 1974 al 2017, ndr) che mi ha convinto a firmare per il Montpellier. Non mi pento affatto di aver fatto questi due grandissimi anni, soprattutto il secondo con questo titolo di campione e capocannoniere".

Giroud e l'Arsenal: “La Premier League, il mio sogno d'infanzia”

Giroud spicca il salto e va all'Arsenal di Arsène Wenger: “Fu lui in persona a contattare il mio agente. Quando ho avuto l'opportunità di realizzare questo sogno d'infanzia di giocare in Premier League, ho accettato subito. Ci sono stati due club che mi hanno fatto sognare, il Liverpool e soprattutto l'Arsenal. Dopo Euro 2012 ho firmato il contratto prima di andare in vacanza. Ci ho passato cinque anni e mezzo straordinari. Sono migliorato molto, ho imparato molto e devo molto ad Arsène". Giroud è orgoglioso di ciò che ha fatto: “Del mio percorso, del lavoro svolto finora. Quando mi fermerò mi godrò tutto appieno. Tutti i club in cui ho giocato fanno parte dell'élite europea. Qualcosa che non potevo immaginare da adolescente. Non puoi immaginare di essere così fortunato. Quando faremo il punto della situazione, ci sarà anche la squadra francese, che è un filo conduttore di cui sono immensamente orgoglioso. Uno dei miei sogni era la Premier League. È ancora qualcosa che avrei voluto vincere. Ora il mio altro sogno è diventare campione d'Italia con il Milan".

Giroud: “Il Chelsea? Tutti furono sorpresi”

E' arrivato anche il Chelsea, successivamente: “Ci sono stato per tre anni e mezzo. Penso che ci sia più di uno che è rimasto sorpreso nel vedere che potevo riprendermi al Chelsea. Ho ricevuto questa chiamata tramite un amico di Antonio Conte, che aveva bisogno di un attaccante. Arsène Wenger ha reclutato Alexandre Lacazette nell'estate del 2017 all'Arsenal. Sei mesi dopo, voleva portare Pierre-Emerick Aubameyang. Ho avuto una discussione molto semplice e onesta con lui, chiedendogli di lasciarmi andare. Ha fatto tutto perché succedesse. Tutto è stato fatto in fretta a fine gennaio 2018".

Giroud: “Al Milan voglio lo scudetto”

Sul Milan: "Mancano otto partite per realizzare qualcosa di importante per il Milan dopo alcuni anni senza trofei. Abbiamo il sostegno incondizionato dei tifosi che mi hanno accolto bene. C'è anche la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l'Inter. La strada è ancora lunga, stiamo andando passo dopo passo, ma sarà indeciso fino alla fine". C'è una doppietta all'Inter indimenticabile, l'ultima: “Sì, mi ha dato molta energia e fiducia. Quel giorno eravamo sotto 1-0. Primo derby per me. In tre minuti ho capovolto tutto. È stata un'emozione incredibile che non dimenticherò mai. È una delle partite che contano in una carriera e mi ha fatto entrare nel cuore dei tifosi".

Giroud: “Ibrahimovic è fantastico, era il mio idolo da ragazzo”

Giroud parla del suo compagno di squadra Ibrahimovic: “È fantastico. È una persona con un carisma e una personalità straordinari. Ha questo modo di comunicare con i media che è suo. Può sembrare molto duro, impressionante e talvolta intimidatorio. Ma è una persona normale come te e me che ha questo amore per il calcio e per gli standard di alto livello, lo trasmette ai giovani, occupa molto spazio, ha questo ruolo di fratello maggiore, proprio come me. E' stata un'occasione potersi affiancare con uno dei giocatori che tifavo quando ero più giovane. Quando ho iniziato, era già nei grandi club. I miei amici mi hanno regalato una sua maglia quando era a Barcellona. È una persona con cui parlo molto. Ha molto rispetto quando un giocatore arriva in gruppo e ancora di più quando ha questa esperienza di alto livello. È un'occasione per competere con lui per riuscire a segnare gol e portare il meglio alla squadra. Non importa chi gioca, ciò che conta è essere decisivi. Lui dimostra che anche a 35 o 40 anni puoi continuare a giocare ad alti livelli".

Giroud: “Ho battuto Platini, Papin e Trezeguet”

Nel suo racconto non può mancare la Francia: “110 presenze e 46 gol. Ho battuto Platini, Papin e Trezeguet. È stata una benedizione, anni straordinari con alti e bassi. Quando sei fortunato a essere stato in cima al mondo nel 2018, puoi solo essere grato e dire grazie per la possibilità di rendere orgoglioso il tuo popolo. L'obiettivo, però, ora, è vincere lo scudetto con il Milan".

Giroud: “Prego per la fine della guerra”

Infine, il Giroud più intimo sulla guerra in Ucraina: “Prego regolarmente per questo, perché le cose migliorino. Dobbiamo sostenere il popolo ucraino, come ha fatto il Milan con questa maglietta con la scritta "Pace per l'Ucraina, pace per il mondo". Ci sono molte cose che mi commuovono. Famiglie divise, in fuga dall'Ucraina. È così triste pensare che nel 2022 siamo in tempo di guerra. Spero che le cose migliorino. Quando vedo un giocatore come Yarmolenko scoppiare in lacrime dopo aver segnato un gol, mi commuovo. Dobbiamo restare uniti e penso che sia fantastico che i paesi confinanti con l'Ucraina supportino le persone in fuga dall'Ucraina".