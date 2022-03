Ibrahimovic snobba il Pallone d'Oro: "Lo vinci se sei il Mr. Perfect"

Ibrahimovic: "Il Pallone d'Oro è un premio politico"

"E' un premio di matrice politica - ha spiegato Ibrahimovic -. Vogliono 'Mr. Perfect'. Se parli e dici quello che vuoi, non ottieni questo tipo di premi. È facile darli a qualcuno che è 'Mr. Nice Guy'. Per me non cambia nulla avere o non avere il Pallone d'Oro, non mi rende un giocatore migliore o peggiore".

Ibrahimovic: "Curioso di giocare nel Bayern"

Nella sua più che ventennale carriera, Ibrahimovic ha giocato in Olanda, in Italia, in Spagna, in Francia, in Inghilterra e anche in MLS, negli Stati Uniti, ma non ha mai firmato con una società tedesca: "Ero curioso della Bundesliga - ha confessato - e soprattutto di una squadra come il Bayern Monaco, un club incredibile. Ogni volta che ho giocato contro di loro si potevano vedere gli impianti, lo stadio, l'organizzazione. La storia del club è impressionante".