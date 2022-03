Deschamps lancia Maignan: "Mike ha la stoffa del leader"

Theo Hernandez, Olivier Giroud e ora anche Mike Maignan. C’era una volta l’età dell’oro degli olandesi, ora in casa Milan è tempo dell’era dei francesi, trascinatori della squadra di Pioli in campionato, ma protagonisti anche con la propria nazionale.

Francia-Sudafrica, scocca l'ora di Maignan Così dopo l’assist dell’esterno per il centravanti in gol nell’amichevole contro la Costa d’Avorio, nel test contro il Sudafrica il ct Didier Deschamps ha annunciato l’intenzione di schierare da titolare in porta Maignan, che farà così il proprio debutto dal primo minuto con la maglia dei Bleus.

Deschamps incorona Maignan: "Mike è in grande crescita" Quella effettuata dal ct campione del mondo in carica nei confronti di Maignan alla vigilia della gara di Lille è una vera investitura: “Mike sarà titolare. È in grande crescita, a Lille ha fatto grandi cose e al Milan sta facendo ancora meglio. Sta dimostrando una grande tranquillità in un carattere da leader. Da tempo dico che mi aspetto che tutti i ragazzi diano il massimo, compresi i portieri”.