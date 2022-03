Ibrahimovic fuori dal Mondiale: "Addio alla Nazionale? Presto per dirlo"

Niente Mondiale 2022 per la Svezia . Dopo aver impensierito fino alla fine la Spagna nel girone, i gialloblù hanno fallito la prova d’appello al playoff: superata a fatica la Repubblica Ceca in semifinale, a Chorzow Kulusevski e compagni hanno ceduto 2-0 alla Polonia vedendo quindi sfumare il sogno di approdare in Qatar.

Ibrahimovic e un incubo chiamato Mondiale

A 40 anni compiuti l’attaccante del Milan si avvia a chiudere la carriera senza aver mai segnato un gol nella fase finale del campionato del mondo. Ibra ha giocato appena cinque partite ai Mondiali tra Giappone-Corea 2002 e Germania 2006, uscendo sempre agli ottavi, contro Senegal e Germania, e senza segnare neppure un gol.

Ibrahimovic non si sbilancia sul proprio futuro

Contro la Polonia di Lewandowski Ibrahimovic è malinconicamente entrato solo a 10 minuti dalla fine a partita ormai compromessa. Del resto già alla vigilia lo stesso ct Andersson aveva anticipato che Zlatan non avrebbe avuto i 90 minuti nelle gambe, ma lo stesso giocatore si sarebbe forse aspettato un minutaggio superiore. Intervistato dalla tv svedese a fine gara, Ibrahimovic non si è comunque sbilanciato su un eventuale, nuovo addio alla nazionale e ovviamente neppure sull’ipotesi di lasciare il calcio a fine stagione: "Per tutti noi è una grande delusione, il nostro obiettivo era giocare il Mondiale. Abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo, poi il gol subito ci ha condizionato. Il mio futuro? Finché sarò in salute vorrei contribuire alla causa della nazionale. Stasera la mia ultima partita? Al momento non saprei dirlo...".