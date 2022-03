Milan: possesso palla e partitelle, Pioli ritrova tutto il gruppo

Mancano quattro giorni alla sfida di campionato del Milan contro il Bologna a San Siro, prevista lunedì sera in posticipo, e oggi per la prima volta in settimana Stefano Pioli è tornato a lavorare col gruppo al completo. Dopo aver condotto diverse sedute a ranghi ridotti negli scorsi giorni, il tecnico dei rossoneri questa mattina ha ritrovato a Milanello tutti i nazionali che avevano lasciato il campo base per le gare internazionali con le proprie selezioni.