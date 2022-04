Milan, contro il Bologna debutta la quarta maglia della stagione

A caccia della quarta vittoria consecutiva per mantenere il primato in classifica, ma con uno sguardo proiettato al futuro anche dal punto di vista del merchandising. Il Milan che inaugurerà lunedì sera contro il Bologna il rush finale del campionato con il dichiarato obiettivo di tornare a vincere lo scudetto si prepara a regalare ai propri tifosi una sorpresa, la prima stagionale della quarta maglia.

Il Milan "sposa" il fashion brand Nemen

Contro i rossoblù, nella prima partita che Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Milan, sarà costretto a saltare per il nuovo ciclo di cure al quale dovrà sottoporsi il tecnico degli emiliani, Tonali e compagni scenderanno infatti in campo sfoggiando il nuovo kit nato da una collaborazione tra lo sponsor tecnico Puma e il fashion brand Nemen e che sarà utilizzato anche dal Milan femminile di Maurizio Ganz nella partita di campionato in programma per domenica alle 14.30 sul campo dell’Empoli.