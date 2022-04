Nigel De Jong sprona il Milan: "Stai calmo e testa alta"

Nigel De Jong non ha mai dimenticato il Milan . Il centrocampista olandese, che ha vestito la maglia rossonera dal 2012 al 2016, continua a seguire la sua ex squadra e non perde occasione per ribadire la propria fede. Sono molti i post social e le dichiarazioni in cui De Jong sprona la squadra di Stefano Pioli. L'ultimo, in occasione di Milan-Bologna , partita terminata con un deludente 0-0.

Nigel De Jong carica il Milan

"Non è il nostro miglior gioco, ma stai calmo e testa alta. Forza Milan". Questo il messaggio che l'olandese ha condiviso sul suo profilo 'Twitter' dopo il recente pareggio del Milan, con cui ha suonato la carica e spronato i rossoneri per la volata finale nella corsa scudetto. Già nelle scorse settimane, De Jong aveva mostrato tutta la sua gioia nel vedere la squadra di Pioli al comando della Serie A, dichiarando a 'Sky Sport': "Sono rossonero nel cuore, certo che tifo Milan. Amo vederlo in testa alla classifica, nel posto in cui merita di essere se guardiamo alla storia. Ha buone possibilità di vincere dopo alcuni anni. Sto seguendo tutte le partite ogni settimana, stanno facendo bene: sarà un testa a testa fino alla fine".

Kakà e l'amore verso i colori rossoneri

Amore verso i colori rossoneri, che non ha perso nemmeno l'ex stella del Milan, Ricardo Kakà. Intervistato da 'Dazn', il brasiliano ha commentato il primo posto in classifica degli uomini di Pioli: “Siamo molto vicini a vincere il campionato e a tornare protagonisti in Europa. Il Milan si sta ritrovando in questi anni e vederlo al primo posto è bellissimo”.