Milan, accordo con Konami: entra a far parte dei "principal partner del club"

Milan, niente rinnovo con Electronic Arts

Il Milan torna quindi a collaborare con la casa giapponese Konami, dopo che nel 2021 aveva firmato un contratto di esclusiva firmato la concorrente Electronic Arts, con quest'ultima che aveva acquisito i diritti di logo, nome della squadra, dello stadio e dei giocatori per il videogioco 'Fifa'. Negli scorsi giorni, proprio la Ea Sports aveva annunciato la conclusione della partnership con il club rossonero dal prossimo 1° luglio, precisando che: "Lo stemma di AC Milan, la sua identità, lo stadio, i nomi dei giocatori, rimarranno gli stessi, saranno ancora disponibili nel gioco".

L'accordo tra Milan e Konami

In una nota apparsa sul sito ufficiale del Milan, si apprende che: "Dalla prossima stagione, il logo di eFootball, popolare videogioco di calcio sviluppato da KONAMI, figurerà sul Training Kit ufficiale della squadra maschile, indossato dai giocatori durante le sessioni di allenamento nel centro sportivo di Milanello e prima delle partite in tutte le competizioni ufficiali, a livello nazionale e internazionale". Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha dichiarato: "Siamo molto felici di riaccogliere KONAMI nella famiglia rossonera come Principal Partner e, per la prima volta in assoluto, come Training Wear Kit Partner della squadra maschile. Siamo entusiasti del potenziale che questa partnership ci offre sia come Club di calcio che come brand, permettendoci di esplorare nuovi territori e percorrere nuove strade assieme".