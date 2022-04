Theo Hernandez: “Il Torino ha perso tempo per tutta la partita”

Il Milan accusa il Torino di aver tenuto una tattica ostruzionistica per tutta la partita. Se Pioli lo dice un po' tra le righe, Theo Hernandez va invece diretto e dice che i granata hanno perso tempo per tutti i 90', spezzando dunque il ritmo dei rossoneri. Naturalmente, con il benestare dell'arbitro che non ha impedito che accadesse.

Theo Hernandez: “Due risultati non buoni, oggi abbiamo dato tutto”

Theo Hernandez assicura che l'impegno non è mancato nel Milan: “Noi abbiamo dato tutto, non siamo riusciti a vincere ma la prossima settimana dobbiamo vincere”. Prima di archiviare il secondo 0-0 consecutivo, ci sono però delle cose da spiegare: “Cosa succede all’attacco? Queste partite sono difficili perché siamo il Milan e queste squadre vogliono giocare bene contro di noi. Perdono tempo tutta la partita e così per noi è difficile giocare. Noi dobbiamo dare tutto per vincere tutte le partite. E’ vero che questi due ultimi risultati non sono buoni, ma dobbiamo pensare alla prossima che è molto importante”. D'altronde, è inutile guardare ai punti persi con le medio/piccole, meglio concentrarsi veramente sui sei impegni che mancano da qui alla fine. Il Milan è ancora in testa, anche se l'Inter ha una partita in meno che potrebbe proiettarla al comando. I recenti risultati delle tre davanti fanno capire che tutto può ancora succedere.