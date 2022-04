Il Milan passa all'incasso: l'Eintracht si salva e riscatta Hauge

Milan, i numeri della cessione di Hauge all'Eintracht

Il club meneghino, che prelevò l'attaccante norvegese dal Bodo/Glimt per circa 5 milioni di euro nell'estate del 2020, registra così un'importante plusvalenza: dopo aver già incassato i due milioni di euro per il prestito oneroso, riceverà gli altri otto pattuiti per il riscatto, più due per i bonus già raggiunti dal giocatore, per un totale di 12 milioni di euro. Da contratto ci sono altri 3 milioni di bonus, possibili ma più complicati da centrare prima della fine della stagione. Inoltre il Milan riceverà una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante norvegese. Hauge in questa stagione ha disputato 31 partite tra Bundesliga ed Europa League, andando a segno in tre occasioni e realizzando due assist.