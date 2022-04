Kakà compie 40 anni. Il Milan: "Il ricordo di quella mano che batte sul petto..."

Ricardo Izecson dos Santos Leite , in arte Kakà , compie 40 anni. Una data speciale, quella del 22 aprile 2022, ovviamente, anche in casa Milan , che non ha mancato di sottolineare l'occasione. Il messaggio sui social, all'ex giocoliere brasiliano? "Oggi il grande numero 22 compie 40 anni. Passa una bellissima giornata. Il ricordo di quella mano che batte sul petto: tanti auguri, Ricky!". Il tutto corredato da un video coi 10 migliori gol in Champions League realizzati dal classe 1982 in maglia rossonera.

Kakà e i 40 anni coi migliori 10 gol in Champions al Milan

Vale la pena, allora, citare le prime tre posizioni: al terzo posto, il primo gol del 3-0 della semifinale di ritorno di Champions League 2006-2007: è il 2 maggio e, all'11' della sfida a San Siro, Seedorf s'inventa un appoggio di testa all'indietro per Kakà che, dal limite dell'area e sotto il diluvio milanese, liquida van der Sar con un un mancino di collo pieno angolatissimo. Alla posizione numero 2 si passa al 15 settembre 2005 in cui il numero 22 si beve - sempre al "Meazza" - tutta la difesa del Fenrbahçe prima di battere, in uscita, l'estremo difensore turco Reçber Rü?tü. Al primo posto, neanche a dirlo, la splendida realizzazione di Old Trafford (nella gara di andata della solita doppia sfida Champions del 2007), in cui la leggenda rossonera, con una sola finta di corpo, fece capitolare la retroguardia dei Red Devils.

Kakà, Pallone d'Oro 2007 col Milan

Kakà col Milan, realizzò 104 gol in 307 presenze e in due differenti esperienze. Quella più lunga e significativa, tra il 2003 e il 2009, per poi tornare una stagione (dopo gli anni al Real Madrid) nella stagione 2013-2014. In maglia rossonera, il palmarès parla di uno Scudetto, una Champions League, due Supercoppe europee, un Mondiale per Club. Sempre col Diavolo, nel 2007, conquistò il Pallone d'Oro.