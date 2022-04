Milan, contro la Lazio Ibrahimovic ha battuto Totti

Zlatan Ibrahimovic, un po' in ombra dall'ingresso in campo, ha però fornito l'assist del 2-1 a Sandro Tonali al 92'. Il Milan ha così vinto la partita contro la Lazio e lo svedese si è preso un record: è diventato il giocatore di serie A più anziano di sempre a fornire un assist vincente per un compagno. Lo ha fatto a 40 anni 6 mesi e 21 giorni, superando un altro monumento del calcio italiano, ossia Francesco Totti. Il capitano della Roma aveva dato la palla vincente a Radja Nainggolan, in Roma-Torino 4-1 del 19 febbraio 2017, a 40 anni 4 mesi e 23 giorni. L'assist dell'Olimpico di Ibrahimovic potrebbe anche rivelarsi decisivo per la lotta scudetto.