Milan: a parte Bennacer e Ibrahimovic. Florenzi torna a correre

Il Milan ha usufruito di due giorni di riposo, giusto premio dopo la vittoria all'ultimo istante contro la Lazio all'Olimpico, firmata Tonali. Questa mattina la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Carnago per iniziare a preparare la sfida alla Fiorentina , in programma domenica alle 15. Allo stadio sono attesi 75 mila spettatori.

Milan: Pioli spera di recuperare Bennacer

Stefano Pioli spera di recuperare Ismael Bennacer per la sfida ai viola. Il centrocampista ha proseguito con il lavoro personalizzato, gli ha fatto compagnia Zlatan Ibrahimovic. Il secondo all'Olimpico è sceso in campo, il primo invece si è dovuto fermare per un problema alla caviglia rimediato nella partita di Coppa Italia contro l'Inter. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Se non dovesse farcela, il centrocampo sarà lo stesso visto in campo con la Lazio. Alessandro Florenzi sta rispettando la tabella di marcia dopo l'operazione al ginocchio ed è tornato oggi a correre sul campo.

Milan: sorpresa Krunic contro la Fiorentina?

Molto dipende dunque da Bennacer per studiare l'11 di Pioli contro la Fiorentina. Se ci sarà, l'algerino starà al fianco di Tonali, relegando al ballottaggio Kessi e Brahim Diaz per un posto sulla trequarti. Potrebbe però prendere piede anche l'idea Rade Krunic, che potrebbe essere la sorpresa per la sfida alla Viola. Davanti non dovrebbe cambiare nulla: Leao a sinistra, Messias a destra e Giroud al centro. Rebic e Ibrahimovic in panchina, ma pronti ad aumentare il minutaggio. In difesa, al centro Tomori e Kalulu davanti a Maignan, sulle fasce Calabria e Theo Hernandez.