"Milan, riecco Yonghong Li: causa milionaria al Fondo Elliott"

Secondo quanto riportato da 'Il Sole 24 Ore', infatti, il manager cinese avrebbe avviato una causa con istanza di risarcimento per circa 320 milioni di euro . Se confermata, la cifra in ballo non sarebbe casuale, rappresentando grossomodo la plusvalenza che il fondo Usa dovrebbe ottenere dalla cessione del Milan al fondo guidato da Muhammad Al-Ardhi .

Milan, la breve storia di Yonghong Li

Con l’acquisto del Milan da parte di Yonghong Li, ufficializzato nell’aprile 2017, in casa rossonera si chiuse ufficialmente la trionfale epopea Berlusconi, ma l’era cinese durò il breve volgere di poco meno di 15 mesi, dato che nel luglio 2018 il Fondo Elliott, ovvero uno dei principali finanziatori di Li, subentrò alla guida del Milan per l'inadempimento da parte di Yonghong delle proprie obbligazioni verso il fondo d'investimento americano, ovvero la mancata restituzione dei 303 milioni prestati da Elliott a per completare il closing, che precedette la rimozione dall’incarico di presidente per giusta causa.