Messias: "Milan un sogno che si avvera, Ibrahimovic impressionante"

Una chiamata inaspettata per un sogno che si avvera. È questo e tanto altro ancora il Milan per Junior Messias, che dall'Ezio Scida di un Crotone retrocesso è sbarcato nella Milano rossonera per giocare nella Scala del calcio, quel San Siro che tutti sognano di calcare da calciatore almeno una volta nella vita. Il brasiliano può sognare in grande con lo scudetto al termine di una stagione incredibile.