Milan, parte il countdown scudetto: rossoneri in campo a Milanello

Milan in campo, scarico e possesso palla

Sole e molto caldo quest'oggi hanno accolto i rossoneri a Milanello. La seduta è iniziata in palestra dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare, a seguire i titolari di domenica contro l'Atalanta hanno svolto un lavoro di scarico all'interno della struttura mentre il resto della rosa è uscito in campo. Per loro, spazio a una serie di torelli a tema e poi a delle esercitazioni sul possesso palla. Nel frattempo, per i portieri lavoro specifico con i preparatori. La consueta partitella su campo ridotto ha concluso la sessione odierna.

Milan verso Sassuolo, parte il countdown

Dopo aver vinto contro l'Atalanta, i rossoneri sanno che hanno dalla loro due risultati su tre a disposizione contro il Sassuolo. Una vittoria o un pareggio regalerebbero infatti al Milan quello scudetto che manca da undici anni e un titolo in bacheca che non viene aggiornata da sei. Sui volti dei giocatori arrivati a Milanello quest'oggi c'erano sorrisi e si respirava un clima più disteso, con la consapevolezza che alle 20 di domenica potrebbe essere festa. Intanto c'è da pensare al campo, dove Pioli e i suoi si ritroveranno domani per una seduta mattutina.