Kakà completa il corso da allenatore: "Ora mi manca solo una squadra..."

Quando, nel dicembre 2017, esattamente 10 anni dopo aver vinto il Pallone d’Oro, Ricardo Izecson dos Santos Leite, per tutti Kakà, decise di lasciare il calcio giocato ponendo fine al triennio disputato con la maglia dell’Orlando City nella Mls l’ex gloria del Milan dichiarò di non avere ancora chiaro in testa quale indirizzo dare al proprio post-carriera.

Licenza da tecnico ottenuta: ecco "Mister Kakà" Dirigente, giocatore, procuratore, allenatore, o magari commentatore televisivo. Del resto uno dei pochi eletti che possono vantare nella propria bacheca Mondiale, Champions League e Pallone d’Oro avrebbe potuto ambire a tutti i ruoli, ma meno di cinque anni dopo non sembrano esserci più dubbi. Kakà è pronto ad iniziare la carriera da allenatore e ora ad attestarlo c’è anche il patentino di Licenza A rilasciato dalla federazione brasiliana dopo che l’ex rossonero ha ultimato il corso e superato l’esame di abilitazione.

Kakà, gioia social per il patentino da allenatore: i complimenti di Rivaldo A darne notizia è stato lo stesso ex centrocampista attraverso il proprio profilo Instagram e un post che ritrae Kakà con il proverbiale sorriso e in mano il prezioso attestato che ne attesta l’abilitazione da allenatore: "Mais um curso concluído – ha scritto il brasiliano - Treinador habilitado, só falta o time agora”. “Corso completato, ora manca solo la squadra…”. Un post che ha immediatamente fatto il pieno di consensi e cuoricini e commenti, alcuni dei quali illustri, come quello di un altro ex milanista come Rivaldo, che con Kakà ha condiviso la gioia del titolo mondiale con il Brasile nel 2002 e che ha postato gli emoticons plaudenti.