Pioli: prima dello scudetto, il titolo di allenatore di maggio

Sperando al fischio finale di poter festeggiare il suo primo scudetto da allenatore, prima dell'inizio di Sassuolo-Milan , domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Stefano Pioli riceverà il premio come Miglior allenatore del mese di maggio . Per il tecnico del Milan si tratta di un riconoscimento ai risultati e alla qualità del gioco della squadra, ma anche ai comportamenti di fair play tenuti durante le partite.

Pioli: sarà De Siervo a consegnargli il premio

A Reggio Emilia sarà presente Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, e sarà proprio lui a premiare Stefano Pioli nel pre-partita dell'ultimo turno della massima serie. A giudicare l'allenatore del Milan sono stati i direttori delle testate giornalistiche sportive, che hanno valutato tutti i tecnici prima di arrivare alla scelta finale. Per l'assegnazione di Coach of the Month sono state considerate le giornate dalla 35esima alla 37 esima della Serie A Tim 2021-2022. De Siervo sarà al Mapei Stadium anche per premiare, eventualmente, il Milan con la Coppa dello scudetto, al fischio finale.

De Siervo: “Pioli ha trasmesso forza mentale alla squadra”

Queste le motivazioni del premio, dalla bocca di De Siervo: “ln tutto il campionato, ma soprattutto nel momento decisivo della stagione, Stefano Pioli ha saputo trasmettere forza mentale e serenità a un gruppo giovane come quello rossonero. Grazie ai successi contro Fiorentina, Hellas Verona e Atalanta, ha mantenuto a distanza l’Inter rimanendo in vetta alla classifica in vista della giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Il Milan nel mese di maggio ha mostrato la determinazione e le idee del suo tecnico, bravo a plasmare una squadra capace di svolgere al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva”. Un premio che non dovrà distrarre lo stesso Pioli e la squadra dall'obiettivo finale.