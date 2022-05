Scudetto al Milan: le mosse decisive del trionfo di Pioli

Il Milan torna sul tetto d’Italia dopo 11 anni. Poco più di 12 mesi dopo il trionfo dell’Inter, che seppe spezzare il digiuno di scudetti che durava proprio da 11 stagioni, il club rossonero si cuce sul petto lo scudetto numero 19 della propria storia, raggiungendo proprio i cugini al secondo posto dell’albo d’oro alle spalle della Juventus. Decisiva la vittoria sul Sassuolo per 3-0 nella 38ª e ultima partita di campionato, che ha reso vano il successo con lo stesso punteggio dell'Inter sulla Sampdoria. Milan punti 86, Inter 84. E la festa rossonera può avere inizio.

Delirio Milan, è scudetto dopo 11 anni! L'Inter di Simone Inzaghi deve quindi abdicare e scucirsi dalle maglie il tricolore conquistato un anno fa, piegata dai cugini che si sono quindi aggiudicati un testa a testa durato di fatto per tutta la stagione. Milan e Inter sono infatti state le squadre che sono rimaste in testa alla classifica per più tempo: otto giornate l’Inter (una in più del Napoli, l’altra capolista della stagione, uscita però nel finale dal giro scudetto dopo le sconfitte contro Fiorentina ed Empoli), ben 14 per il Milan, compresa l'ultima, la più importante, la giornata conclusiva.

Milan campione d'Italia 2021-'22, i momenti chiave Per l’Inter la delusione per la mancata conquista dello scudetto numero 20 e della conseguente seconda stella, che a questo punto diventa un obiettivo comune delle due squadre per la prossima stagione, prende forma con gli inevitabili rimpianti, legati essenzialmente alla sconfitta nel derby di ritorno del 5 febbraio, partita nella quale il Milan ha vinto in rimonta per 2-1 accorciando lo svantaggio da quattro a un punto, per poi completare il sorpasso nel turno successivo grazie alla vittoria sulla Sampdoria e al pareggio dell'Inter a Napoli. Un sorpasso rimasto a lungo "virtuale", in attesa che si disputasse il recupero della prima di ritorno tra l'Inter e il Bologna, ma divenuto effettivo dopo il ko dei nerazzurri il 27 aprile al "Dall'Ara", dopo il quale Lautaro e compagni hanno provato una rincorsa che si era però fatta molto difficile.