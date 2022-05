Incontentabile Leao: "Al Milan sono cresciuto, ma devo diventare più concreto"

In doppia cifra di gol, ma pure di assist. Rafa Leao chiude trionfalmente la stagione della sua consacrazione, almeno nel calcio italiano, sfornando gli assist per la doppietta di Olivier Giroud e per il gol di Franck Kessie, che hanno permesso al Milan di archiviare ben presto la partita scudetto contro il Sassuolo, trasformatasi in una passerella trionfale prima della consegna della coppa dello scudetto.

Milan campione, Leao e i meriti dei "grandi vecchi" Ai microfoni di 'Dazn' l’attaccante portoghese, autore di ben 10 passaggi vincenti in stagione, ha diviso i meriti del trionfo della squdra: "In qualche partita ci è mancata un po' di maturità, ma giocatori come Ibrahimovic e Kjaer ci hanno trasmesso la loro esperienza. Queusta squadra di giovani ha dimostrato che in campo l'età non conta l".