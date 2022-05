Southgate convoca Tomori: "Grazie al Milan conosce la vera pressione"

Southgate: "Grazie al Milan Tomori si è abituato alla pressione"

"Prima di tutto bisogna fare i complimenti a questi due ragazzi (il riferimento è anche al romanista Abraham ndr) per come si sono ambientati all’estero in un campionato diverso dal nostro. Abbiamo seguito molto la Serie A e gli altri campionati in questi mesi, hanno dovuto imparare una nuova lingua e integrarsi in un gruppo dalla cultura diversa - ha spiegato Southgate -. Fikayo in particolare ha fatto un’ottima stagione con il Milan, ha il morale altissimo dopo aver vinto il titolo. Inoltre gioca ogni settimana di fronte a 70mila tifosi: è un tipo di pressione simile a quella che si prova giocando per l'Inghilterra". Tomori spera di convincere il ct a inserirlo stabilmente nel gruppo squadra in vista del Mondiale in Qatar: finora il centrale di origine nigeriana ha disputato due partite con la nazionale maggiore britannica.