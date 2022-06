Pioli in bici fino al Passo della Cisa

MILANO - In caso di scommessa aveva promesso che avrebbe scalato in bici il Passo della Cisa ed è stato di parola. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, stamani a bordo della sua bicicletta ha raggiunto i 1.000 metri del passo appenninico partendo dalla sua Parma. Una pedalata, solo andata, di oltre una sessantina di chilometri con strada parecchio in salita, ma il cinquaseienne emiliano aveva fatto la sua promessa e l'ha manteniuta. Look da vero ciclista... della domenica, alla fine Pioli ha raggiunto l'obiettivo anche sulle due ruote. Come del resto in panchina. Voto rispettato e scudetto in bacheca. Adesso con RedBird alla guida della società, avrà anche i rinforzi? Quale sarà il prossimo voto?