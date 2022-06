L'ultima di Zlatan: Casa Milan diventa Casa Ibra

Ibrahimovic: il rinnovo sarà con una cifra simbolica+i bonus

Ad aprile 2021, dopo aver rinnovato con il Milan per un'altra stagione, Ibra disse: “Il Milan è casa mia. Se posso resto tutta la vita”. Adesso ci siamo: il contratto scade alla fine di giugno e nei prossimi giorni ci sarà l'incontro con Maldini che porterà quasi sicuramente al rinnovo. La formula del nuovo contratto dovrebbe essere questa: una parte fissa a cifre simboliche più una parte più consistente legata ai risultati.

Per rivedere lo svedese in campo bisogna attendere almeno gennaio, quando il campionato riprenderà dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Ancora in tempo per guidare il Milan verso i traguardi che la società si è prefissata, primo tra tutti il bis in campionato.