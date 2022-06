Milan, Ibrahimovic lavora sodo in piscina: "Step by step" per tornare al 100%

"Step by step", ovvero "un passo alla volta". Zlatan Ibrahimovic lavora sodo "day by day" nella fase di riabilitazione dopo il recente intervento di ricostruzione dei legamenti al ginocchio sinistro. Questa volta lo fa in piscina camminando sul fondo della vasca e con acqua ad altezza spalle. Un esercizio che lo svedese del Milan di Stefano Pioli non ha mancato di immortalare sui propri canali social.