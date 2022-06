Un altro scudetto per il Milan, Maldini all'Under 15: "Orgoglioso di voi"

La festa scudetto in casa Milan non sembra fermarsi più, anche grazie ai trionfi delle giovani leve rossonere. Nella serata di ieri, battendo 1-0 la Fiorentina, il Milan Under 15 si è infatti laureato campione d'Italia della categoria, conquistando l'ennesimo titolo di una stagione da incorniciare. Terzo campionato in bacheca per i giovanissimi, il cui digiuno durava dal 2010, quando a vincere il titolo fu la squadra di Cristante e Petagna.

Milan campione, i complimenti di Maldini

Ad accogliere con entusiasmo il successo del Milan Under 15 è stato il direttore tecnico dei rossoneri Paolo Maldini, che sui social ha fatto i complimenti ai giovani. "Un altro scudetto" ha scritto l'ex capitano con tanto di cuori rossoneri. Poi il plauso: "Grandissimi i nostri ragazzi dell’Under 15 che diventano Campioni d’Italia!!! Un grazie speciale al nostro mister Roberto Bertuzzo e al suo staff, orgogliosi di voi".

Milan Under 15, un titolo nel segno di Camarda

Il successo nel campionato di categoria del Milan è frutto dell'ennesimo gioiello di Francesco Camarda, andato in gol al 29' del match. Per il baby bomber è una stagione da incorniciare, condita da 22 gol. Sotto età rispetto ai compagni, il classe 2008 ha strabiliato in maglia rossonera ed è già un nome noto tra i campionato giovanili, ma il Milan farà di tutto per coccolarlo e perché no, come successo con i "vecchi" campioni Cristante e Petagna, trascinarlo fino in prima squadra.