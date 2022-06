Il gol di Theo Hernandez all'Atalanta è storia: è la rete dell'anno in Serie A

Dalla trequarti difensiva allo scarico in porta, al termine di una serpentina mozzafiato che ha fatto tremare San Siro. Il gol di Theo Hernandez , siglato al 75' del derby tra Milan e Atalanta lo scorso 15 maggio, è stato premiato come il migliore della stagione appena trascorsa, riconoscimento che il francese riceve a poco più di un mese dalla rete e, soprattutto, dal titolo conquistato con i rossoneri.

Theo e il super gol all'Atalanta

Era il 75' di Milan-Atalanta, risultato sull'1-0 grazie al gol siglato al 56' da Rafael Leao. Krunic recupera palla al limite dell'area di rigore, con una scivolata perfetta su Boga, poi Theo Hernandez fa tutto il resto. Palla al piede e a zig-zag per tutto il campo, con uno scatto bruciante fa fuori Koopmeiners, Djimsiti e De Roon (che si scontrano pur di contrastarlo) e una volta entrato in area di rigore scarica il sinistro in diagonale alle spalle di Musso.

Una rete che solo a raccontarla mette i brividi, gli stessi che i tifosi rossoneri hanno vissuto quel pomeriggio di una domenica di maggio nella quale, per qualche ora in attesa del posticipo tra Cagliari e Inter, lo scudetto era in tasca al Milan. Per festeggiare è stato necessario attendere solo un altro weekend, ma di certo il gol più bello e a anche più importante per mettere definitivamente il punto esclamativo sulla partita contro la Dea sarà ricordato per sempre dai tifosi rossoneri.