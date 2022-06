"Il Milan dice sì al Barcellona: rimpiazzerà la Roma al Trofeo Gamper"

Il Milan ha accettato l'invito del Barcellona per il Trofeo Joan Gamper , in programma il prossimo 6 agosto al Nou Camp. Secondo quanto riporta l'emittente RAC 1, la squadra di Pioli rimpiazzerà la Roma , che si era ritirata a sorpresa negli scorsi giorni.

Il Milan accetta l'invito: Trofeo Gamper dopo 12 anni

Dopo la decisione sorprendente dei giallorossi guidati da José Mourinho, il Barcellona aveva subito puntato sul club rossonero, con cui gode di ottimi rapporti e il cui blasone può attirare un pubblico importante allo stadio. Il Diavolo tornerà a disputare il Trofeo Gamper dopo 12 anni: nel 2010 l'ultima apparizione, in squadra con i rossoneri c'era anche Ronaldinho, ora grande ex di entrambe le società. Sempre secondo RAC 1, il club catalano sta inoltre valutando in questi giorni con il proprio team legale se portare avanti azioni legali nei confronti della Roma.