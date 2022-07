Raduno Milan: quasi tutto pronto, Origi non ci sarà

Il Milan è quasi pronto per iniziare la nuova stagione: si parte infatti lunedì 4 luglio con il ritrovo a Milanello. La squadra non sarà però al completo, mancheranno presumibilmente i nazionali e il nuovo acquisto Origi , che dovrebbe tardare solo di 24 ore il suo arrivo.

In mattinata, dunque, ci sarà l'arrivo dei giocatori al centro sportivo di Carnago. Qui verranno effettuati i primi test medici e atletici e alle 11 Stefano Pioli dirigerà già il primo allenamento, che però sarà più che altro una seduta di scarico. Alle 15 dovrebbe svolgersi la prima conferenza stampa della stagione dell'allenatore.

Ci sarà un volto nuovo il 4 luglio, quello di Yacine Adli, acquistato l'anno passato ma lasciato un anno in prestito al Bordeaux. Il trequartista classe 2000 avrà dunque modo di conoscere i compagni. Ci sarà Alessandro Florenzi, per la prima volta tutto del Milan dopo il riscatto a titolo definitivo dalla Roma. Divock Origi deve ancora risolvere alcuni grattacapi burocratici, quindi il suo arrivo a Milanello è previsto per martedì 5 luglio.

Ritiro Milan: ci saranno alcuni giovani

Durante il ritiro estivo, Stefano Pioli avrà modo di conoscere anche alcuni giovani della squadra Primavera, che si alleneranno con la prima squadra: si tratta di Jungdal, Gala, Roback e Nsiala, migliori prospetti delle giovanili.

Difficile che lunedì mattina si vedano i nazionali che dovrebbero usufruire di qualche giorno di ferie in più dopo la Nations League. La prima amichevole dovrebbe essere quella del 16 luglio contro il Colonia, ma Pioli potrebbe decidere di inserire qualche sgambata anche prima di questa data.