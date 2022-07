Il Milan riparte, Maldini: “Dimentichiamo lo scudetto”

La carica dei 5 mila è quella dei tifosi presenti oggi: “Il loro calore deve essere uno stimolo a fare ancora meglio della scorsa stagione. Come ho detto dobbiamo ricordarci il lavoro fatto per arrivare al successo, ma dimenticarci di quella sensazione inebriante che abbiamo vissuto dopo Sassuolo. È una cosa che rimarrà sempre con noi e che ha cementato il gruppo, ma ora si riparte e ogni anno è diverso".

Maldini: “Ogni giorno a Milanello è un giorno speciale”

Sul raduno, Paolo Maldini aggiunge: “Siamo sempre a ranghi ridotti, avremo tutti dal 15-16 luglio a causa dei tanti impegni con le nazionali nel finale della scorsa stagione. Manca ancora quello spirito di squadra che c'era, anche perché molti non si conoscono o sono rientrati da prestiti, ma da metà mese tornerà la routine, anche se io dico sempre che ogni giorno a Milanello è un giorno speciale".

Sarà una stagione anomala, con il Mondiale in mezzo: “Bisognerà abituarsi a quell'idea, come abbiamo fatto col Covid, con le sospensioni, con gli stadi chiusi... Questa sarà una stagione divisa in due, ci sarà un lungo periodo di inattività per chi non andrà al Mondiale, quindi si farà un po' di vacanza, poi un po' di preparazione e poi si ripartirà".

Massara: “Obiettivo? Migliorare in Champions”

Il direttore sportivo Frederic Massara fissa gli obiettivi della stagione: “Si lavora per regalare emozioni alla gente, dobbiamo continuare a farlo. C'è tanta passione attorno a questa squadra, che ci ha trascinato a fare cose bellissime negli ultimi due anni e mezzo. Dobbiamo mettere nel cassetto i bei momenti, resettare e ricominciare a lottare, perché sarà durissima dalla prima partita".

Guai a cominciare mentalmente in ritardo la stagione: “Vogliamo fare bene ed essere ancora più competitivi in Champions League. Io credo che i calciatori abbiano ancora grandi margini di miglioramento, questa è la nostra convinzione, poi sta a loro e al mister metterla in pratica. È stata ripristinata la normalità di un Milan competitivo, ma la storia ci impone di pensare in maniera ambiziosa. Dobbiamo porci l'obiettivo di migliorare tutti i giorni, consapevoli che sarà ancora più difficile perché possiamo sbagliare poco o niente, ci aspetteranno tutti con un atteggiamento diverso, ci sarà da faticare, ma sicuramente anche da gioire".

Gazidis: “Ricominciare ancora con ambizione”

C'è anche l'amministratore delegato Ivan Gazidis: “È sempre un’emozione essere qui con i tifosi. Vorrei dire grazie a loro perché sono sempre qua con noi, lo sono stati durante questa stagione speciale e lo saranno anche per la nuova. Dobbiamo ricominciare ancora con ambizione e voglia di migliorare. Dopo un successo come quello della scorsa stagione questa è una sfida, ma noi siamo pronti".

Pioli: "Estate bellissima, ora ricreiamo la magia della scorsa stagione"

Non può mancare infine Stefano Pioli, l'artefice del miracolo scudetto l'anno passato: "Sicuramente sarà una stagione particolare, perché quello dei primi tre mesi sarà un campionato a sé. Nelle 21 partite in prgramma da agosto a novembre tutti si giocheranno qualcosa di importante, la preparazione dovrà essere di alto livello. Nuovi innesti? Troveranno un tessuto collaudato e pronto ad accoglierli, lavoriamo insieme da tanti anni e ci conosciamo bene, abbiamo dei principi di gioco importanti, ma ripartiamo da zero punti come tutte le altre concorrenti. Sicuramente chi arriverà saprà adattarsi in tempi brevi".

L'estate è stata indimenticabile per il tecnico: "È stata un'estate bellissima, mi sono goduto famiglia, amici e tutti i tifosi del Milan. È stato molto bello, ma ora parte una nuova stagione, con grande entusiasmo e grande voglia di far bene. Il bello di quello che abbiamo fatto è stato proprio il coinvolgimento dei nostri tifosi, di quelli che ci hanno messo entusiasmo e passione, è stata un'estate emozionante, ma sarà bello anche quello che cominciamo a fare da oggi. Sensazioni? Aspettiamo, soprattutto perché non siamo ancora al completo. L'importante era tornare, vederci e riprendere a lavorare, per ricreare quella sintonia e quella magia che c'era nella passata stagione, grazie alla disponibilità, al rispetto e al coraggio di esserci messi in discussione".

"Comunque ci sentiamo con tutti e sono tutti molto motivati. Il canale di comunicazione è rimasto sempre aperto, ci si manda messaggi e foto, siamo rimasti molto vicini, abbiamo continuato a festeggiare anche da lontano. È stato molto bello vincere, ma sappiamo che abbiamo dovuto lavorare molto e quindi sappiamo che ce ne aspetta altrettanto di lavoro. Non mi piace usare il termine 'duro', sarà un lavoro bellissimo".