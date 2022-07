Adli: "Milan al top in Italia e presto in Europa. Gioco dappertutto"

Il neo acquisto del Milan Yacine Adli si è mostrato molto determinato in un'intervista ai microfoni di Dazn in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese ha confessato di avere studiato il club per tutto lo scorso anno: "Guardavo le partite,ho provato a restare in contatto con la squadra a distanza. Mi sono concentrato molto sulla storia del Milan per ambientarmi il più velocemente possibile con la vita, la tradizione del club, i tifosi".

Adli: "Rimetteremo il Milan al centro della scena europea" "Quando ho firmato il Milan non era ancora Campione d'Italia, ma era comunque il grande Milan, la più grande squadra italiana, che aveva vinto 7 Champions Leaue e 18 scudetti, ora 19. Perciò era già qualcosa di incredibile. Sono stato felice di sentire Maldini. L'anno scorso non erano molti quelli che pensavano che il Milan potesse vincere il campionato, ma hanno mostrato da subito che il loro livello era molto alto e lo hanno mostrato soprattutto contro le big. Spero che quest'anno ripeteremo tutto questo e che in Champions faremo strada per rivivere i tanti bei momenti del Milan e rimetterlo al centro della scena europea".