Milan, Ibrahimovic "rilancia": tutti i record nel mirino dello svedese

Zlatan Ibrahimovic compirà 41 anni a ottobre ed ha firmato un contratto di un anno, con base fissa d’ingaggio minima e parte variabile “a gettone”, con ricchi premi legati a presenze e reti. Una decisione consensuale, condivisa tra il giocatore e la società, e inevitabile alla luce dei tanti problemi fisici che hanno limitato l’apporto di Zlatan alla squadra nella stagione conclusa con la conquista dello scudetto, durante la quale tuttavia lo svedese ha fornito un imprescindibile contributo di uomo-squadra. Ibra non è stato comunque solo un talimano o un leader esterno nell’annata del 19° scudetto rossonero, chiudendo il campionato con 8 gol in 23 presenze : la media-reti per minuti giocati (1006) è di un gol ogni 125 minuti , tutt’altro che disprezzabile considerando età e problemi fisici assortiti. Insomma Ibrahimovic vuole ancora dare un contributo concreto alla causa rossonera, per vincere altri trofei e magari anche per ritoccare qualche record personale.

Ibra, non solo i 100 gol con il Milan: nel "mirino" c'è anche l'Inter

Se infatti tra i traguardi toccati nella scorsa stagione c’è quello delle 400 reti nei campionati nazionali, alla portata ci sono diversi altri traguardi. Su tutti quota 100 gol con la maglia del Milan: ne mancano solo 8, mentre 10 è il bottino necessario per entrare nella top ten di tutti i tempi, agganciando Pierino Prati. Quasi impossibile invece raggiungere quota 100 in campionato (Ibra è attualmente a 75), è noto come Ibrahimovic senta in modo particolare le partite contro l’Inter, vittima preferita dello svedese in maglia Milan (otto gol). Ecco allora un altro record non lontano, il primato di reti nei derby: Ibra è attualmente a quota otto (sei con il Milan e due con l’Inter), ne servono tre per raggiungere Nordahl (miglior marcatore nella storia del Milan) e Nyers e quattro per il primato assoluto di Giuseppe Meazza.

Marcatore meno giovane della Serie A, Ibrahimovic "all'assalto" di Costacurta

Infine, l’assalto al primato del marcatore più anziano della storia della Serie A: con l’ultima rete nel massimo campionato, segnata a gennaio al Venezia, Ibrahimovic si è posto al terzo posto, trovando il gol a 40 anni e 98 giorni. Davanti ci sono solo Silvio Piola (40 anni e 131 giorni) e Alessandro Costacurta, in gol a 41 anni e 25 giorni. Esultare a inizio 2023 varrebbe una bella ipoteca per un record difficile da migliorare…