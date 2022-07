Florenzi: "Roma sogno infranto, ma voglio la seconda stella col Milan"

L’estate 2022 non è stata uguale alle altre per Alessandro Florenzi . Vero che un anno fa l’esterno romano era reduce dalla gioia dell’Europeo vinto con l’Italia, ma meno di dodici mesi dopo è arrivato il primo scudetto della carriera e anche l’addio definitivo alla Roma.

La casa madre di Florenzi, la maglia che l’ha accompagnato per tutto il settore giovanile e poi all’esordio in A e in nazionale, quella che il giocatore pensava di indossare per tutta la carriera appartiene ormai al passato, ma del resto non c’è neppure troppo tempo per pensarci, perché la nuova stagione è alle porte e in un gruppo giovane come quello del Milan uno dei compiti dell’azzurro è quello di porsi tra i leader dello spogliatoio. Certo il distacco dalla propria città non è stato ha lasciato qualche rimpianto: "Sono felice di essere stato riscattato dal Milan - ha dichiarato Florenzi a 'Sky Sport' - Ho lasciato con rammarico la Roma , il mio sogno era di restare lì per tutta la carriera, ma non è stato possibile eho subito voltato pagina. Voglio scrivere nuove pagine importanti nel mio futuro, a Milano va tutto bene: sono stato accolto alla grande dalla città. In passato avevo lasciato Roma non per mia volontà, ma girando mi sono acculturato e sono cresciuto a livello di vita".

Florenzi e gli obiettivi del nuovo Milan

Del resto restare al Milan era il desiderio di Florenzi, che pur non essendo titolare fisso ha fornito eccome il proprio contributo per il tricolore rossonero ed è pronto ad alzare ulteriormente l’asticella nella nuova stagione: "L'anno scorso abbiamo vinto con merito. Forse non eravamo i più forti ma ce l’abbiamo fatta grazie a un grande spirito di squadra, al fatto che tutti remavamo dalla stessa parte anche nei momenti difficili e vogliamo ribadirlo quest'anno. Non sarà facile, perché tutte si sono rinforzate e tutti daranno il massimo per battere i campioni d'Italia. Noi dobbiamo lavorare e pensare partita dopo partita senza fare troppi proclami. L’obiettivo è la seconda stella e fare meglio in Champions”.

"Adli e Origi ci saranno molto utili"

Il mercato ha finora portato solo due rinforzi, Adli e Origi, quest’ultimo ancora in attesa di debuttare, oltre al ritorno di Pobega dal prestito al Torino. Altri giocatori arriveranno, intanto Florenzi elogia i nuovi regalando anche un retroscena: "L'acquisto di Origi ci può portare tanto anche in termini di carisma, in avanti abbiamo tre giocatori forti, con grandi qualità ed esperienza. Adli? Bisogna lasciarlo lavorare tranquillo, ma è forte e si è ambientato benissimo. Prima di cantare una canzone in francese si è presentato in italiano, è stato davvero bravo. Il mister deve tirargli fuori qualcosa e sono sicuro che saprà farlo".