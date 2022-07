Shevchenko: dieci anni fa l'addio al calcio giocato

Nostalgia di Andriy Shevchenko ? Oggi può essere visto che proprio dieci anni fa, il 28 luglio del 2012, il fortissimo attaccante ucraino dava l'addio al calcio giocato in un'intervista al sito ufficiale della Dinamo Kiev . Un monumento, Sheva, che con il Milan ha vissuto il periodo migliore della sua carriera e che ha vestito anche le maglie della Dinamo e del Chelsea .

Shevchenko: con il Milan 175 gol e il Pallone d'oro

In totale, Shevchenko ha disputato 832 partite, 721 con i club e 111 con la Nazionale ucraina. E ha sfondato quota 400 gol segnati, fermandosi più esattamente a 402 (354 con i club e 48 con la sua Nazionale). Sheva, dopo il ritiro, per un breve periodo è stato attivo in politica prima di iniziare la sua carriera da allenatore (è stato recentemente al Genoa).