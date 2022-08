Kjaer, il ritorno al Milan e le parole da capitano

A buon punto

Non manca niente a Marsiglia, in un contesto abbastanza rovente, nemmeno il VAR che rende l’idea di una partita vera in cui volano cartellini. In tutto questo il Milan scoppia di salute, ritrovando appunto Kjaer per il programmato spezzone di partita. Così viene inserito altro materiale negli appunti di viaggio in mano a Stefano Pioli. Non solo buone intenzioni, allora, ma anche risultati raccolti tra Ungheria, Austria e ora Francia. «Adesso c’è solo da crescere, con la squadra», commenta ancora Kjaer, reduce dalla rottura dei legamenti nella partita di Genova a inizio dicembre e il relativo lungo stop. Il suo ritorno coincide con un Milan che, per la seconda partita consecutiva, non prende gol in amichevole. «Ho visto molto bene il gruppo, contro un avversario forte e di qualità come il Marsiglia. Una squadra che assomiglia a Verona e Atalanta, per come gioca a uomo. Il Milan sta bene fisicamente, è a buon punto: ci prepariamo per fare sempre uno step in più. Se non subiamo gol il merito è di tutti, non solo del nostro reparto. Perché la squadra nel pressing sta facendo un lavoro straordinario aiutando senz’altro anche noi difensori».