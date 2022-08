Milan, allenamento con focus sulla rapidità

Ancora allenamento al mattino per il Milan che si prepara al primo big-match della stagione contro l'Atalanta a Bergamo. A Milanello erano presenti anche Maldini e Massara. Sia i rossoneri sia i nerazzurri hanno vinto la partita d'esordio, la formazione di Gasperini in trasferta contro la Sampdoria, quella di Pioli in casa con l'Udinese.

Allenamento, i portieri hanno fatto una seduta specifica Il Milan ha cominciato con l'attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul centrale, dove si è partiti con esercizi atletici basati sulla rapidità. Il gruppo è stato poi diviso in due per una serie di esercitazioni sul possesso; nel frattempo, i portieri facevano lavoro specifico con i preparatori. L'allenamento di oggi è proseguito con una parte dedicata alla tattica, che ha chiuso la sessione odierna. Domani, ancora seduta mattutina, alle 14 la conferenza stampa di Pioli.