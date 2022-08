Tonali scuote il Milan: "Momento difficile, dimentichiamo lo scudetto"

Quattro punti in due giornate non rappresentano certo un bottino da disprezzare neppure per una squadra campione d'Italia, così in casa Milan non è certo scattato l'allarme per il -2 in classifica rispetto a Inter e Napoli dopo le prime due giornate di campionato.

Il Milan e le partenze ad handicap contro Udinese e Atalanta Del resto pareggiare in rimonta in casa dell'Atalanta e fare quattro gol all'Udinese dopo essere andati sotto dopo 90 secondi è indice di personalità, ma l'altra faccia della medaglia parla di tre gol subiti in 180 minuti da parte della miglior difesa della scorsa Serie A e di due partite su due rimesse in piedi dopo l'handicap iniziale, non il massimo per una squadra che già alla quinta giornata sarà attesa dal derby contro l'Inter e che, come dichiarato da Stefano Pioli nel post-gara di Bergamo, è contenta solo quando vince.