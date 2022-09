Milan-Inter, Scaroni: “Il derby mi rende nervoso”

Il Milan affronta i cugini sognando il colpo come l'anno scorso nel girone di ritorno. Vincendo, supererebbe in classifica Lautaro e compagni, che oggi devono rinunciare all'infortunato Romelu Lukaku. Scaroni sarà in tribuna. Si tratta tra l'altro del primo derby (della prima partita in generale) che Gerry Cardinale gioca da proprietario, anche ufficialmente, del sodalizio milanista. Di motivi per viverlo intensamente ce ne sono molti, quindi.