Il gesto di Leao a Barella dopo il gol nel derby: la reazione è virale sui social

Milan, Leao uomo derby fuori e dentro il campo: il retroscena

Pochi giorni dopo il numero 17 rossonero ha fatto di meglio, spaccando letteralmente in due il derby con una delle sue migliori prestazioni della carriera. Due gol da antologie, compendio di tecnica, astuzia e potenza, e un assist per Giroud. Il tutto dando sempre l’impressione di non faticare, né a correre, né a pensare giocate che non sono per tutti. Per una volta, però, Leao è stato vincente anche proprio nel linguaggio del corpo, come si evince da una ricostruzione esclusiva d DAZN che riguarda gli istanti seguenti al gol con cui Marcelo Brozovic aveva sbloccato il risultato del derby.