Salisburgo-Milan, Pioli: “L'anno scorso loro imbattuti in casa”

Inizia la Champions per il Milan. E comincia in Austria, a Salisburgo, contro la temibile squadra che negli ultimi anni è stata ospite fissa della massima competizione continentale per club. A parlare, in conferenza stampa, è Stefano Pioli, che vuole partire lanciato e che ha come obiettivo di superare il girone dopo il flop dello scorso anno.

Pioli: “Già archiviato il successo con l'Inter” Stefano Pioli parte dall'ultimo match del Milan: “Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un'altra partita e una diversa competizione. Ora c'è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso".