Milan, dal Salisburgo alla Sampdoria: allenamento a Milanello

Neanche il tempo di posare i bagagli che il Milan ha ripreso ad allenarsi a Milanello in vista dell'appuntamento di sabato con la Sampdoria alle 20.45. La squadra è rientrata in tarda mattinata dalla trasferta austriaca, dove Leao e compagni hanno pareggiato 1-1 contro il Salisburgo , e si è recata al centro sportivo.

Chi è sceso in campo a Salisburgo ha svolto oggi soltanto una seduta defaticante; tutti gli altri, invece, sono scesi subito in campo, iniziando con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli ostacoli bassi. Si è passati poi a esercitazioni tecniche, mentre i portieri si allenavano a parte con i preparatori.

A chiudere l'allenamento odierno una partitella con la squadra Primavera, disputata su campo ridotto. Per domani è prevista un'altra sessione nel pomeriggio. Sarà già anti vigilia del ritorno in campo per la sesta giornata di campionato dopo la vittoria per 3-2 nel derby. Saranno da verificare le condizioni di Krunic, che sta migliorando e scalpita per tornare tra i convocati.