Algeria: Bennacer convocato per gli impegni con Guinea e Nigeria

C'è anche Ismael Bennacer tra i convocati del commissario tecnico Djamel Belmadi per le due amichevoli dell' Algeria , contro Guinea e Nigeria. Il centrocampista del Milan fa parte dei big che parteciperanno alla doppia sfida, in programma il 23 e il 27 settembre. Tra gli altri, ci sono anche il difensore del Villarreal Mandi e l'attaccante del Manchester City Mahrez .

Sono in tutto 24 i convocati dal ct Belmadi per le due partite amichevoli. Bennacer è uno dei leader della squadra. E anche del centrocampo del Milan. Ha iniziato alla grande anche questa stagione in cui il reparto è orfano di Kessie . Ma deve ancora rinnovare il contratto con i rossoneri, in scadenza comunque a giugno del 2024. Attualmente, il giocatore africano ha uno stipendio di 1,7 milioni di euro, ma il suo entourage avrebbe alzato di molto la posta, chiedendo 4,5 milioni all'anno.

Le parti non sono quindi così vicine. Ma Maldini e Massara faranno il possibile per trovare un nuovo accordo. Il rischio, tra un anno, è poter perdere anche Bennacer a parametro zero, come Kessie, qualora non dovesse arrivare il rinnovo. Le trattative sono comunque partite per tempo.