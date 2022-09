Milan nei guai, lesione al gemello mediale per Maignan

Arrivano brutte notizie per il Milan dalla Francia. È infatti più grave del previsto l’infortunio al polpaccio sinistro subito da Mike Maignan durante la partita di Nations League tra i campioni del mondo e l’Austria, giocata giovedì 22 a Saint-Denis e vinta 2-0 dai Bleus.

Milan, Maignan fuori un mese: salterà le partite contro Chelsea e Juventus Il portierone del Milan, sottoposto agli esami strumentali presso l’ospedale di Neuilly prima di tornare in Italia, ha infatti subito una lesione del muscolo gemello mediale. Lo stop previsto è di un mese: Maignan non potrà quindi difendere i pali dei rossoneri nella doppia sfida di Champions League contro il Chelsea, il 5 ottobre a Stamford Bridge e l'11 a San Siro, come nel match casalingo dell’8 ottobre contro la Juventus, ma dovrebbe saltare anche le gare contro il Verona (16 ottobre) e Monza (22).

Milan, possibile esclusione temporanea di Maignan dalla lista Champions Al danno, peraltro, in casa Milan rischia di aggiungersi la beffa alla luce della compsizione della lista Champions presentata all’Uefa lo scorso 2 settembre. Nell’elenco, infatti, tra gli esclusi eccellenti, figurava anche il nome del secondo portiere Ciprian Tatarusanu, oltre che dei nuovi acquisti Aster Vranckx, Malick Thiaw e Yacine Adli, dell’infortunato Zlatan Ibrahimovic e di Tiemoué Bakayoko. Con Maignan ai box, quindi, Pioli ha al momento un solo portiere a disposizione in lista, il terzo Antonio Mirante, che sarebbe l’unico eleggibile per la doppia sfida contro il Chelsea.