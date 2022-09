Milan: per Giroud compleanno da Mvp di settembre

Giroud: decisivo nel derby e a Genova

Giroud ha iniziato il mese di settembre come meglio non avrebbe potuto: gol e assist nel derby vittorioso con l'Inter. Rete, anche se inutile, pure con il Napoli nell'ultimo match del mese. In mezzo, altre prestazioni di spessore e la verve del goleador. Determinante, infatti, il francese nella trasferta di Genova e nel successo in casa con la Dinamo Zagabria.